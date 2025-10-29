Usuarios del Juan María conocen Lisboa.

Hacen turismo a la vez que ganan en autonomía e interacción social. Un grupo de usuarios del centro Juan María disfrutan de los atractivos de Lisboa estos días en el marco del programa «Viajando por Europa» que el centro de atención a las personas con diversidad funcionalde Nigrán les ofrece para que disfruten de su propio tiempo de ocio y de la ilusión de los preparativos, además de favorecer su desarrollo personal.