Tres excursiones para mayores en Porriño

El Concello de Porriño organiza el próximo mes tres excursiones ecoturísticas para las personas mayores de 55 años que tendrán lugar los días 4, 11 y 19 de noviembre. El plazo para inscribirse abre mañana.

