Tomiño creará un museo interactivo de música en el histórico mercado de Goián

El Concello de Tomiño, el reconocido músico Julián Maeso, el Centro Goianés y la Agrupación Musical local se han unido para poner en marcha «Goián, Vila da Música», un proyecto estratégico que busca convertir la parroquia tomiñesa en un auténtico ecosistema musical. La iniciativa pretende que la música impregne cada rincón del lugar y actúe como motor de dinamización cultural, social y turística.

Uno de los ejes principales del proyecto será la creación del Museo Interactivo de la Música, que se ubicará en el histórico Mercado de Goián. Este nuevo espacio albergará la colección privada de instrumentos de Julián Maeso, una muestra única que reúne pianos, guitarras, órganos y piezas de coleccionismo musical del siglo XX, reunidas por el artista a lo largo de toda su carrera.

El museo no será solo un espacio expositivo, sino también un centro vivo y participativo. Contará con un taller de experimentación sonora, donde los visitantes podrán descubrir el funcionamiento de los instrumentos y explorar nuevas formas de creación musical. Además, ofrecerá visitas guiadas, actividades educativas y experiencias turísticas, integrándose plenamente en la vida cultural de la localidad.

El Museo Interactivo de la Música aspira a convertirse en un referente en Galicia por su enfoque didáctico y tecnológico. Gracias a herramientas digitales y dispositivos de sonido envolvente, los visitantes podrán experimentar la evolución de los estilos musicales del último siglo, escuchar grabaciones originales y participar en actividades inmersivas. El espacio combinará historia, innovación y emoción, invitando al público a «tocar, escuchar y sentir» la música desde una perspectiva completamente nueva.

Además, el museo será un punto de encuentro entre artistas y público, con residencias creativas, talleres de lutería y proyectos colaborativos que fomentarán la creación contemporánea y el intercambio cultural. De esta forma, se busca no solo conservar el patrimonio musical, sino también inspirar nuevas generaciones de músicos y aficionados, consolidando a Goián como un lugar donde la música se vive de forma continua y compartida.

Según la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, «Goián siempre ha estado ligado a la cultura y la creatividad». «Con este proyecto queremos que la música sea el alma de nuestro pueblo y un motor de desarrollo local, haciendo de Tomiño un destino turístico singular y atractivo», añadió la regidora.

Julián Maeso destaca que este será «un proyecto de futuro que generará un ecosistema único donde cada espacio cultural refuerce al otro». «El Museo, el Centro y el Auditorio funcionarán como un tridente que atraerá visitantes, artistas y vecinos, creando una experiencia musical completa y posicionando a Goián como destino imprescindible para los amantes de la música y la cultura», indicó.

El proyecto «Goián, Vila da Música» también contempla la colaboración transfronteriza con Portugal, la integración con alojamientos turísticos locales y la mejora del entorno urbano para reforzar la identidad musical de la villa. Su punto de partida será la reapertura de la cantina del Centro Goianés, gestionada por Julián Maeso en colaboración con Casa Telleiro, y un concierto inaugural de la legendaria cantante de soul Martha High, excorista de James Brown.

Con más de un siglo de historia, el Centro Goianés y la Agrupación Musical de Goián son pilares culturales del municipio, que ahora se unen a esta nueva etapa para seguir impulsando su legado artístico y educativo.