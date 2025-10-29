El subdelegado del Gobierno urgirá a Transportes la mejora del acceso a la parroquia mosense de Louredo

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, se reunió ayer con los vecinos y vecinas integrantes de la Plataforma de Louredo, que llevan años reclamando la mejora del acceso a esta parroquia de Mos desde la N-550. El subdelegado felicitó a la Plataforma por su compromiso y aportaciones y se comprometió a trasladar la necesidad de esta obra ante el Ministerio de Transportes, que trabaja actualmente en la redacción del proyecto constructivo, cuya ejecución se calcula en cerca de 583.000 euros.

Losada explicó al vecindario que la información pública del proyecto fue aprobada en octubre del año pasado, cuando llevaba pocos meses como subdelegado, y que, por los antecedentes que ha revisado, se han llegado a diseñar hasta tres accesos a Louredo a lo largo de los últimos años. «Lo importante es que ahora hay un apoyo total de los vecinos y vecinas y así se lo voy a transmitir al Ministerio de Transportes para que esta actuación se haga lo antes posible», avanza el representante provincial del Gobierno, insistiendo en la complejidad de la Red de Carreteras del Estado, cuyos cambios necesitan consenso y viabilidad técnica.

El Ministerio de Transportes ya trabaja en la redacción del proyecto constructivo para hacer posible la remodelación de la intersección ubicada en el km 148,6500 de la N-550. El objetivo es mejorar la seguridad vial de la intersección no canalizada, que conecta con núcleos existentes en el margen izquierdo de la Nacional a través de un vial municipal. La actuación proyectada traslada la intersección actual unos 250 metros hacia el sur, hasta el km 148,900, para mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad, ejecutando una variante del vial secundario y disponiendo una nueva intersección con cuñas de incorporación y salida, carriles centrales de almacenamiento y espera y posibilidad de cambio de sentido.