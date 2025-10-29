Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvaterra estrena sus renovadas pistas deportivas

López inauguró la reforma.

López inauguró la reforma.

D. P.

Salvaterra de Miño

Salvaterra ya tiene listas sus renovadas pistas polideportivas de A Canuda, cuyas obras inauguró el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, junto a la alcaldesa, Marta Valcárcel. La actuación, valorada en 140.000 euros, estuvo financiada al 100% por el organismo provincial con cargo a la convocatoria del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

La intervención consistió en la reforma de las pistas polideportivas, que presentaban diferentes desperfectos motivados por el uso y el paso del tiempo, principalmente en el pavimento. Ahora, tanto la pista de fútbol sala como de baloncesto, tenis y skate están en perfecto estado para la práctica de los distintos deportes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents