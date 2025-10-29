Salvaterra estrena sus renovadas pistas deportivas

Salvaterra ya tiene listas sus renovadas pistas polideportivas de A Canuda, cuyas obras inauguró el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, junto a la alcaldesa, Marta Valcárcel. La actuación, valorada en 140.000 euros, estuvo financiada al 100% por el organismo provincial con cargo a la convocatoria del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

La intervención consistió en la reforma de las pistas polideportivas, que presentaban diferentes desperfectos motivados por el uso y el paso del tiempo, principalmente en el pavimento. Ahora, tanto la pista de fútbol sala como de baloncesto, tenis y skate están en perfecto estado para la práctica de los distintos deportes.