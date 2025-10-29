Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE ensalza la obra de la nueva depuradora

El PSOE de Ponteareas celebra la inminente inauguración de la nueva depuradora de A Moscadeira como «un avance decisivo en el saneamiento integral del municipio, que pone fin a décadas de deficiencias en el tratamiento de aguas».

