El proyecto «Biblioverán» de Soutomaior, premiado por la Consellería de Cultura

El programa «Biblioverán» impulsado por la Biblioteca Municipal de Soutomaior ha logrado el premio «Bibliotecas que inspiran» de la Consellería de Cultura.

El galardón fue recogido por el alcalde, Manu Lourenzo, por parte del conselleiro de Cultura, José López Campos, en la Cidade da Cultura de Santiago. El regidor destacó la importancia de este reconocimiento a este servicio que se desarrolla todos los veranos en las playas del municipio. «É un reflexo do valioso papel que ten a nosa biblioteca no noso Concello», y felicitó la labor de la bibliotecaria, Patricia R. Saavedra, «que espalla sempre amor pola literatura en todas as súas iniciativas» y también resaltó la función de Raquel y de Diego «que son as almas deste proxecto».