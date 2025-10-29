Un programa ofrece formación afectivo-sexual en los colegios de Redondela

Los alumnos de los colegios e institutos de Redondela tendrán durante este curso formación en educación afectivo-sexual. Se trata de una iniciativa impulsada desde la Concejalía de Igualdade y las sesiones tienen un formato interactivo con el objetivo de hacerlas participativas y dinámicas, favoreciendo el intercambio de ideas.

La programación incluye también charlas sobre trastornos de la conducta alimentaria, que son cada vez más frecuentes entre los niños y adolescentes por la imagen que les trasladan las redes sociales.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, asistió con los alumnos del instituto Illa de San Simón que participaron en la charla impartida por la educadora social y agente de Igualdade, Lucía Pereda. La regidora explicó que las imágenes que se ven en las redes están «coidadosamente seleccionadas e editadas, non son reais, e iso pode xerar malestar e afectar negativamente á autoestima e provocar graves problemas». Para Rivas estas charlas son «fundamentais» para que tengan acceso a la información directa de la mano de profesionales especialistas con los que poder aclarar dudas o inquietudes.

Por su parte, Lucía Pereda señaló que «a presión que se vive na rapazada pola hipersexualización que se fai das mozas nos medios, as esixencias aos rapaces de demostrar a súa virilidade, son factores que inflúen directamente na súa autoestima e no seu desenvolvemento». También se abordará la influencia de las plataformas digitales en la sexualidad «porque se teñen transformado en novos espazos de control e violencia», apuntó la educadora social. Por estos motivos desde el Concello entienden que este tipo de charlas formativas «son moi necesarias para a mocidade».

Esta actividad, que se impartirá hasta enero en los centros educativos, se complementará con la Escola de Familias, dirigida a los padres con motivo del 25N.