Nigrán celebra el Samaín con los más pequeños con la película «Coco» en los cines de A Ramallosa
Como parte la programación de Samaín y de la vuelta a la actividad de los cines de A Ramallosa, ahora como espacio cultural municipal, el Concello de Nigrán proyectará este sábado 1 de noviembre a las 18.00 la película «Coco», un largometraje de la factoría Pixar ganadora del Óscar a la mejor película de animación. La cinta cuenta la historia de un joven aspirante a músico de éxito que descubre su legado familiar en una incursión a la «Tierra de los muertos». La entrada será gratuita.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas