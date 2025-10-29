Nigrán celebra el Samaín con los más pequeños con la película «Coco» en los cines de A Ramallosa

Como parte la programación de Samaín y de la vuelta a la actividad de los cines de A Ramallosa, ahora como espacio cultural municipal, el Concello de Nigrán proyectará este sábado 1 de noviembre a las 18.00 la película «Coco», un largometraje de la factoría Pixar ganadora del Óscar a la mejor película de animación. La cinta cuenta la historia de un joven aspirante a músico de éxito que descubre su legado familiar en una incursión a la «Tierra de los muertos». La entrada será gratuita.