Un incendio en una oficina en Ponteareas deja una persona herida con quemaduras y dificultades respiratorias
Tuvo que ser evacuada al hospital de referencia
E. P.
Un incendio en una oficina de Ponteareas (Pontevedra) ha dejado este miércoles una persona herida con quemaduras y dificultades respitarorias.
Según ha informado el 112, los daños materiales fueron pocos, unos papeles, y de hecho los bomberos consiguieron apagar el fuego con un extintor, pero provocaron daños personales al propietario de las instalaciones.
Alrededor de las 9.30 horas, una llamada al servicio activaba la alerta por un incendio en una oficina situada en la Avenida da Constitución, en Ponteareas. El 112 dio aviso a los Bomberos de Ponteareas y a los agentes de la Policía Local, que ya tenían conocimiento sobre el suceso.
Tras la llegada de los recursos de emergencias, se solicitó también la intervención del 061 porque el propietario de la oficina tenía quemaduras y una posible intoxicación por inhalación de humo. Así, fue evacuado al centro hospitalario de referencia.
