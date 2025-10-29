Homenaje en Tui al doctor Alejo Diz en el 89 aniversario de su fusilamiento

El Concello de Tui celebrará mañana jueves a las 18.30 horas, un acto de homenaje al doctor Alejo Diz Jurado, figura destacada de la vida médica, política y social tudense, con la colocación de una placa conmemorativa en la entrada del centro de salud de Tui.

El reconocimiento coincide con el 89º aniversario de su fusilamiento, el 30 de octubre de 1936, junto a su colega Darío Álvarez Limeses y otros cuatro vecinos tudenses, tras la entrada de las tropas sublevadas en la ciudad durante la Guerra Civil. Tras el acto, se depositará un ramo de flores en el monumento a los represaliados en la Alameda, obra del escultor Silverio Rivas.

La iniciativa de rendir homenaje al médico tudense partió en 2017 de colectivos locales, especialmente el grupo Levada Libre, y fue asumida por la corporación municipal. Aunque entonces no fue posible dar su nombre al centro de salud —por normativa autonómica—, ahora, con la colaboración de la Consellería de Sanidade y el Sergas, se materializa el reconocimiento con esta placa.

El alcalde, Enrique Cabaleiro, destacó que el acto pretende «reconocer la contribución del doctor Diz Jurado como médico de los más desfavorecidos, como alcalde comprometido con el progreso social y como defensor de la democracia y las libertades».