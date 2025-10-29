El foro de economía azul atlántica regresa a Baiona

La cuarta edición del Blue Atlantic Forum (BAF) se celebrará en el parador de Baiona los próximos días 12, 13 y 14 de noviembre con encuentros de expertos, instituciones, empresas, investigadores y estudiantes comprometidos con el desarrollo sostenible de los recursos marinos y costeros.

El principal espacio de encuentro y reflexión sobre la economía azul atlántica que impulsa el Concello de Baiona en colaboración con la Consellería do Mar abordará temas clave para la economía azul, que engloba todas las actividade económicas relacionadas con los océanos, mares y costas: desde la pesca y la acuicultura hasta la biotecnología marina, el turismo costero, las energías renovables marinas o el transporte marítimo.

La principal novedad del evento es el I Foro de Estrategia Azul de Galicia, promovido por la Consellería do Mar en la primera jornada. Un nuevo espacio de reflexión que pretende fortalecer la gobernanza azul en la comunidad, alineando las políticas públicas, la investigación científica y la iniciativa privada en torno a un modelo de crecimiento sostenible basado en el mar.