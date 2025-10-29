Concentración en A Guarda en apoyo a las víctimas de acoso escolar

El Concello de A Guarda celebró ayer una concentración para solidarizarse con todas las víctimas de acoso escolar. Las fuertes lluvias que se vivieron ayer por la mañana obligaron a realizar el acto en el hall del Ayuntamiento en lugar de en la Plaza del Reloj, donde estaba previsto de forma inicial.

El acto, impulsado por el gobierno local, se llevó a cabo en memoria de Sandra Peña, la niña de catorce años que decidió acabar con su vida hace dos semanas en Sevilla tras sufrir bullying en el colegio donde estudiaba.

En el manifiesto que se leyó durante la concentración celebrada en A Guarda, se reivindicó que los centros educativos deben ser un lugar de convivencia en los que no caben ningún tipo de acoso escolar.