«Comedia sen título», teatro en Gondomar
O auditorio Lois Tobío de Gondomar será escenario este domingo, día 2, da representación de «Comedia sen título», nova montaxe de Setestrelo Teatro, o grupo teatral da ONCE en Vigo con oito actores con discapacidade visual. Será ás 19.00 con entrada de balde.
