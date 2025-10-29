Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Comedia sen título», teatro en Gondomar

O auditorio Lois Tobío de Gondomar será escenario este domingo, día 2, da representación de «Comedia sen título», nova montaxe de Setestrelo Teatro, o grupo teatral da ONCE en Vigo con oito actores con discapacidade visual. Será ás 19.00 con entrada de balde.

