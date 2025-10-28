Vecinos ya tiran de retranca para denunciar el abandono del Casco Vello de Tui

Con retranca y mucha imaginación, los vecinos del casco histórico de Tui han decidido transformar su frustración en expresión artística. Coincidiendo con la llegada del Samaín, han utilizado los símbolos de esta festividad —calabazas, telarañas, miedo y terror— para reflejar el estado de su barrio, un lugar donde el abandono se ha vuelto parte del paisaje urbano.

Durante las últimas semanas, los residentes se reunieron con el gobierno local para exigir medidas urgentes que garanticen su seguridad física y frenen el deterioro del casco antiguo. Pero ante la falta de respuestas concretas, optaron por una forma diferente de hacerse oír: llenar las calles de arte, ironía y mensajes directos.

«Llevamos años pidiendo soluciones individuales sin éxito. Ahora nos unimos con un objetivo común: que el Concello trabaje en lo verdaderamente prioritario, aunque no sea lo más vistoso», explican desde el colectivo vecinal surgido de manera espontánea. Su lema es claro: «Nacimos para quedarnos».

Otra de las lonas colgadas. / FdV

El centro histórico amaneció estos días con carteles y pancartas que mezclan humor negro y reivindicación. En una de las fachadas puede leerse «Turismo de riesgo», aludiendo al peligro real de derrumbe de varios inmuebles abandonados. En otra, frente al Teatro Principal, deteriorado desde hace años, los vecinos ironizan con el mensaje «No es decorado, es plan urbanístico», recordando que hace pocos días hubo que aplicar medidas de seguridad tras la caída parcial de una cornisa.

Tampoco se libra el Ángulo dos Demos, donde una pancarta reza «Nin arre nin xo», expresión popular gallega que resume la frustración por los continuos anuncios —nunca materializados— de fondos europeos destinados a su restauración. Y coronando la protesta, una frase que resume el sentir general: «En Tui, el terror viene de serie».

El movimiento vecinal reclama al Concello un plan a medio y largo plazo para devolver al casco histórico y a toda la ciudad el esplendor que tuvo antaño. «Tenemos el segundo centro histórico más grande de Galicia, después de Santiago, y un entorno natural privilegiado. No podemos permitir que se caiga a pedazos», denuncian.

Los vecinos piden formar parte activa en los proyectos urbanísticos que les afectan y exigen transparencia y participación real. «No queremos más mentiras ni promesas incumplidas», claman.