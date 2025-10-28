Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda edición de Correndo entre Auga

Mondariz-Balneario celebrará el próximo 23 de noviembre la segunda edición de la carrera Correndo entre Auga, que tendrá dos distancias, de 8 km y de 3 km, y varias categorías. Las inscripciones ya están abiertas.

