Salceda avanza en las obras para llevar el saneamiento a 120 viviendas de Entenza

El diputado provincial Pablo Castillo visitó ayer las obras de construcción de la red de saneamiento de la parroquia de Entenza, en Salceda de Caselas, en las que la Diputación de Pontevedra invertirá 875.000 euros. Además de los 700.000 euros que la administración provincial ya tenía comprometidos dentro del Plan Extra para impulsar esta actuación, aportará también 175.000 euros dentro de la línea 1 del Plan +Provincia para dicha actuación.

Castillo indicó que con estos fondos provinciales se construirán colectores en Entenza, que carece de todo tipo de saneamiento municipal. La totalidad de las acciones buscan recoger las aguas residuales para conducirlas hasta los colectores del río Louro y poder así realizar su entrega en la EDAR de Guillarei. La actuación supondrá la instalación de 3.824 metros de la red de saneamiento, gracias a la cual podrán conectarse al saneamiento en torno a 120 viviendas.

Durante la visita, el diputado provincial destacó que «la Diputación de Pontevedra da respuesta a las demandas de los Concellos, acercando recursos como nunca antes había hecho, para que puedan hacer frente a actuaciones que transforman y modernizan las villas de nuestra provincia»; mientras que la alcaldesa, Loli Castiñeira, agradeció la colaboración del tejido asociativo de la parroquia y de los propios vecinos, que están colaborando para que el desarrollo de las obras sea más rápido y eficiente.