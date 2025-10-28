Porriño organiza tres excursiones para mayores de 55 años

El Concello de Porriño organiza el próximo mes de noviembre tres excursiones ecoturísticas para las personas mayores de 55 años, con el objetivo de fomentar la educación ambiental y el turismo sostenible entre los vecinos y vecinas.

Las salidas se celebrarán los días 4, 9 y 19 de noviembre y combinarán una visita al Complejo Medioambiental de Sogama, en Cerceda, con un recorrido por diferentes puntos de interés en las provincias de A Coruña y Pontevedra, como las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela y el Pazo de Oca, en A Estrada.

La propuesta es gratuita y las plazas son limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente. Las personas interesadas podrán recoger a partir de hoy el formulario que deberán entregar cubierto a partir del jueves en el Concello.