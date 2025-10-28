Porriño consigue la cesión de una parcela para aparcamiento

Porriño ha conseguido la cesión gratuita de una parcela de 3.048 metros cuadrados, situada en las inmediaciones de las pistas de tenis, con acceso desde la calle Fernández Areal, para acondicionarla como aparcamiento público gratuito.

El Concello iniciará ahora los trabajos de acondicionamiento del leiraparking, con el objetivo de que el aparcamiento pueda entrar en funcionamiento en las próximas semanas, con el objetivo de dar servicio a localizaciones muy concurridas como son el centro de salud, el polideportivo municipal, los juzgados y la Seguridad Social.

«La buena disposición de los propietarios de estas parcelas es fundamental para que el Concello pueda ofrecer soluciones reales a la demanda de estacionamiento en el centro. Seguiremos trabajando para conseguir más espacios como este, que faciliten la movilidad y mejoren la calidad de vida en Porriño», apunta el alcalde, Alejandro Lorenzo, indicando que este nuevo espacio refuerza la oferta de estacionamiento en el centro urbano generada en los últimos tres años, sumándose a los cinco ya habilitados, situados en la calle Progreso, en la Travesía Avelino Villasuso, en la calle Pontevedra y dos en Antonio Palacios, limítrofes al acceso a la autovía.

Desde el gobierno local explican que «habilitar este tipo de espacio es clave para avanzar hacia un modelo de villa más accesible, cómoda y funcional para los vecinos» y que la creación de nuevos aparcamientos públicos contribuye a descongestionar el tráfico en las calles principales y a favorecer una movilidad más ordenada.