Porriño consigue la cesión de una parcela para aparcamiento
El nuevo leiraparking estará próximo al centro de salud
Porriño ha conseguido la cesión gratuita de una parcela de 3.048 metros cuadrados, situada en las inmediaciones de las pistas de tenis, con acceso desde la calle Fernández Areal, para acondicionarla como aparcamiento público gratuito.
El Concello iniciará ahora los trabajos de acondicionamiento del leiraparking, con el objetivo de que el aparcamiento pueda entrar en funcionamiento en las próximas semanas, con el objetivo de dar servicio a localizaciones muy concurridas como son el centro de salud, el polideportivo municipal, los juzgados y la Seguridad Social.
«La buena disposición de los propietarios de estas parcelas es fundamental para que el Concello pueda ofrecer soluciones reales a la demanda de estacionamiento en el centro. Seguiremos trabajando para conseguir más espacios como este, que faciliten la movilidad y mejoren la calidad de vida en Porriño», apunta el alcalde, Alejandro Lorenzo, indicando que este nuevo espacio refuerza la oferta de estacionamiento en el centro urbano generada en los últimos tres años, sumándose a los cinco ya habilitados, situados en la calle Progreso, en la Travesía Avelino Villasuso, en la calle Pontevedra y dos en Antonio Palacios, limítrofes al acceso a la autovía.
Desde el gobierno local explican que «habilitar este tipo de espacio es clave para avanzar hacia un modelo de villa más accesible, cómoda y funcional para los vecinos» y que la creación de nuevos aparcamientos públicos contribuye a descongestionar el tráfico en las calles principales y a favorecer una movilidad más ordenada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- La repentina muerte de la camionera e infuencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Un miembro del jurado popular reconoce al acusado del crimen de Coia y se paraliza el juicio
- Abordan un barco a 600 millas de Canarias con 6.500 kilos de cocaína destinados al puerto de Vigo
- Autónomos y pymes temen una ola de multas por el nuevo control de facturas
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones