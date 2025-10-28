Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía ofrece en Chapela una charla sobre okupaciones y seguridad

Antonio Pinacho

Redondela

La Policía Nacional, por medio de la delegación de Participación Cidadá, ofrece hoy una conferencia en Chapela sobre la seguridad en el domicilio, el riesgo de las okupaciones y las estafas por internet, entre otros asuntos. La charla estará impartida por el inspector Antonio Perera y comenzará a las 18.00 horas en el Multiusos del Piñeiral do Crego, con entrada gratuita.

Además se expondrán las utilidades de la aplicación policial Alertcops, donde se pueden comunicar hechos delictivos con mensajes o llamadas. El acto está organizado por la Asociación de Vecinos de Chapela.

