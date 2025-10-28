La oposición defiende la permanencia de Gondomar en la Mancomunidade

Todos los grupos de la oposición de Gondomar se han mostrado críticos con la postura del alcalde, Paco Ferreira, en relación a la Mancomunidade do Val Miñor. El regidor amenazó en el último pleno municipal con abandonar el organismo comarcal antes de finalizar el año si el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) no se incorporaba al Consorcio Provincial de Pontevedra para la Prestación del Servicio contra Incendios y Salvamento.

La portavoz del PP, Paula Bouzós, califica la «ocurrencia» de Ferreira de «globo sonda para evitar que se hable de su falta de gestión para dotar de más medios y personal al GES durantre sus mandatos como presidente de la Mancomunidade y su década como alcalde». El BNG de la comarca advierte de que «descoñecemos que vai pasar coa cobertura dos bombeiros para as nosas emerxencias, ou co uso da piscina da Ramallosa ou do centro de día mancomunado». Manifesto Miñor también tacha de «imprudencia» las declaraciones.