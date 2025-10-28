Oia transformará el antiguo camping Pedra Rubia en un gran parque público

El Concello de Oia avanza con paso firme en su apuesta por un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno. Uno de los proyectos más destacados en ejecución es la transformación del antiguo camping Pedra Rubia, en Mougás, en un gran parque público pensado para el disfrute de vecinos, visitantes y peregrinos del Camino de Santiago.

La actuación, de carácter estratégico para el municipio, busca recuperar un espacio de alto valor ambiental y patrimonial para ponerlo al servicio del uso público. El nuevo parque ocupará una parcela situada junto al mar, en la zona del Aguncheiro, un enclave de gran riqueza paisajística e histórica en el que se conservan vestigios de antiguas salinas romanas. La presencia de estos restos arqueológicos condiciona el desarrollo del proyecto, que podrá incorporar adaptaciones técnicas según las directrices de los organismos de patrimonio.

Con un presupuesto de 1,41 millones de euros, la intervención está financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) —incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España— y del Plan Extra 2024 de la Diputación de Pontevedra. Esta combinación de fondos refleja, según el Concello, la capacidad de gestión y el compromiso municipal por atraer inversiones para proyectos de calidad.

El diseño del nuevo espacio, dirigido por la arquitecta y paisajista María Fandiño, apuesta por la integración con el paisaje, la accesibilidad universal y la creación de zonas de uso diverso. El futuro parque incluirá equipamientos como piscina y solárium, fuentes, área infantiles de ocio, pista polideportiva, aparcamiento, aseos, bar, merenderos e itinerarios accesibles que conectarán todo el recinto.

Además, el proyecto incorpora acciones de renaturalización destinadas a recuperar la flora autóctona mediante la creación de praderas atlánticas, áreas arbustivas y taludes vegetados, reforzando así el valor ecológico del entorno. Con esta intervención, Oia se prepara para sumar un nuevo espacio de convivencia y naturaleza que reforzará su atractivo turístico y mejorará la calidad de vida de sus vecinos.