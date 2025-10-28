La oficina de turismo de Soutomaior atendió a más de 24.000 personas

La oficina de turismo de Soutomaior cerró sus puertas a mediados de este mes con un balance record de visitantes durante todo el año, ya que estuvo aberta más tiempo y la calidad del servicio estuvo avalado por la red Info RíasBaixas y por el sello de calidad turística del Sicted, que otorga la Secretaría de Estado de Turismo.

En total fueron atendidas 24.278 personas, incrementándo casi un 50% el número de turistas atendidos respecto al año pasado, que era la cifra más alta hasta el momento. La mayoría de las personas que pasan por la oficina son peregrinos que realizan el Camino de Santiago portugués.

Respecto al periodo de apertura, la oficina estuvo abierta desde el 16 de abril hasta el 14 de octubre. Eso supone dos meses más que el año pasado, cuando estuvo abierta del 1 de junio al 30 de septiembre, cubriendo la alta demanda que existe desde Semana Santa hasta octubre por primera vez en la historia en este municipio.

La concejala de Turismo, Silvia Cernadas, explica que "sabemos que o gran número de persoas que peregrinan a Santiago é unha oportunidade única para Soutomaior. Por iso traballamos todos os anos en mellorar o servizo e que aquelas persoas que nos visitan queiran volver: este ano, entre outras cousas, abrimos máis meses ca nunca, modernizamos o selo da oficina de turismo e repartimos unha postal artesá que incluía os principais monumentos de Soutomaior".

El perfil mayoritario de las personas que pasan por la oficina de turismo son mujeres entre 35 y 60 años que visitan la provincia por primera vez haciendo la ruta jacobea. En los meses de julio y agosto la mayoría fueron de procedencia nacional (Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana), pero el resto de meses fueron sobre todo internacionales (EE UU, Portugal, Alemania). En cuanto a las nacionalidades, fueron muy diversas, ya que se registraron más de 70 países diferentes.

Hay que recordar que este espacio está dentro de la red de oficinas Info RíasBaixas, lo que le permite al gobierno local, por ejemplo, obtener una subvención de 7.000 euros para la contratación de personal.