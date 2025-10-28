Muere el ocupante de un coche que chocó contra un muro en Redondela
El accidente se produjo el pasado martes en la N-555 y la conductora también perdió la vida
El ocupante de un coche que sufrió un accidente el pasado martes en Redondela al salirse de la calzada y colisionar contra un muro en la N-555 (Redondela-Peinador) falleció el domingo a consecuencia de las graves lesiones. El hombre, J.R.L., de 82 años y vecino de Vilar de Infesta, permanecía hospitalizado en el complejo Álvaro Cunqueiro de Vigo desde el siniestro.
La conductora del vehículo era su mujer, L.A.B., de 76 años, que también falleció el pasado miércoles, un día después del accidente, como consecuencia de las graves heridas por el fuerte impacto.
El accidente se produjo en la carretera N-555, en el punto kilométrico 1,3. Se trata de un vial con una alta siniestralidad con un trazado continuo de curvas. En el momento del siniestro llovía, por lo que la adherencia podía ser deficiente.
