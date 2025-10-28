Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de Samaín, el viernes en Arbo

Arbo organiza el próximo viernes, 31 de octubre, una fiesta de Samaín para los más pequeños. Será a partir de las 17.00 horas en el Centro Multiusos de Arbo, con animación musical, concurso de disfraces y calabazas y otras actividades infantiles. La entrada es gratuita.

