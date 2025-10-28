Curso de móviles para mayores en Salvaterra
El Concello de Salvaterra ofrece dos actividades formativas sobre el uso de los móviles para personas mayores. Serán el 14 de noviembre, en la Casa da Cultura de Salvaterra de 11.00 a 13.00 horas, y en la Casa da Cultura de Lira de 16.00 a 18.00 horas. Los interesados pueden inscribirse en el tf. 986 658126.
