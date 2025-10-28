Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Colegio Lar mejora su modelo de comerdor escolar

D. P.

Mos

El Colegio Lar ha renovado su servicio de comedor para ofrecer un servicio más saludable, sostenible y consciente. Entre las mejoras, destacan el uso de pescado fresco de la lonja como alternativa al congelado y la introducción de verdura y fruta de temporada, así como la eliminación de ultraprocesados, colorantes y reducción de azúcares.

El nuevo modelo de comedor, coordinado por el director de cocina y restauración del centro, y supervisado por un laboratorio especializado, ofrecerá a las familias toda la información relativa a la alimentación de sus hijos a través de una aplicación. En ella, los padres y madres podrán ver el desglose calórico de cada plato, así como recomendaciones para las meriendas, con el objetivo de facilitar una dieta equilibrada a lo largo de la semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents