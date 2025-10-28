El Colegio Lar mejora su modelo de comerdor escolar
El Colegio Lar ha renovado su servicio de comedor para ofrecer un servicio más saludable, sostenible y consciente. Entre las mejoras, destacan el uso de pescado fresco de la lonja como alternativa al congelado y la introducción de verdura y fruta de temporada, así como la eliminación de ultraprocesados, colorantes y reducción de azúcares.
El nuevo modelo de comedor, coordinado por el director de cocina y restauración del centro, y supervisado por un laboratorio especializado, ofrecerá a las familias toda la información relativa a la alimentación de sus hijos a través de una aplicación. En ella, los padres y madres podrán ver el desglose calórico de cada plato, así como recomendaciones para las meriendas, con el objetivo de facilitar una dieta equilibrada a lo largo de la semana.
