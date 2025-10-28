Los cines de A Ramallosa resucitan once años después

Un año más tarde de que el Concello de Nigrán apalabrase su compra y tres meses después de que la formalizase por 61.500 euros, los multicines de A Ramallosa vuelven a la vida con la misma película con que se despidieron del público en 2014, «La isla mínima», dirigida por Alberto Rodríguez, ganadora de diez goyas y de la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián.

Será este jueves, día 30, a las 20.00 horas de la mano del Cine Club Val Miñor Alice Guy, que se traslada a este nuevo espacio cultural municipal después de seis años de actividad en el auditorio.

Durante los once años que han estado cerrados, la cartelera de los multicines ha mostrado el póster del laureado largometraje, como si el tiempo se hubiese parado para las salas. Ahora el gobierno municipal quiere enfatizar esa continuidad de la actividad cinematográfica en el municipio. «Con esta proxección queremos subliñar a reapertura deste cine como novo epicentro da programación cultural do municipio», explica el alcalde, Juan González, quien anuncia además la proyección de un documental este viernes por el Día do Ensino. «A partires de agora as dúas salas funcionarán como verdadeiro cine, aínda que tamén acollan outros actos. É un verdadeiro luxo dispor destas instalacións nun enclave perfecto e a un prezo inigualable», recuerda.

Por su parte, Miguel Alejos, uno de los fundadores del colectivo de cinéfilos miñoranos, destaca que mudarse a estas nuevas instalaciones es «para o Cine Clube Val Miñor Alice Guy un soño feito realidade». «Estamos felices con este cambio, aquí imos gozar moitísimo do cine», recalca.

500.000 euros para reformas

El espacio, de 419 metros cuadrados en total, está compuesto por dos salas de 160 butacas cada una y el objetivo del gobierno municipal a largo plazo es unirlas en una sola y versátil, con sistemas que permitan ampliarla o reducirla en función del tipo de espectáculo o de la cantidad de público.

«Será o verdadeiro auditorio que Nigrán precisa», incide González, que ha incluido un presupuesto de 500.000 euros para transformar el inmueble integrado en el centro comercial de A Ramallosa en el reparto de la subvención concedida desde Europa al proyecto común de los tres concellos del Val Miñor «La ciudad de los 15 minutos».