Charlas para prevenir robos y estafas a los mayores de Mos

La Guardia Civil inició ayer en Costoias el Programa Plan Mayor, una serie de charlas informativas en las distintas parroquias de Mos, dirigidas principalmente a las personas mayores, con el objetivo de prevenir posibles robos, hurtos o estafas de las que pueden ser víctimas, especialmente aquellas personas que viven solas.

Las sesiones se realizarán en grupos reducidos, con el fin de crear un ambiente de confianza y proximidad que facilite que las personas asistentes puedan expresar dudas, compartir experiencias y recibir orientación personalizada y consejos prácticos por parte de los agentes de la Guardia Civil.