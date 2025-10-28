«Carpio», de Soutullo, suena para banda

La Banda de Música de Xinzo, bajo la batuta de Rodrigo Iglesias, estrenó la partitura reeditada de «Carpio», un pasodoble compuesto por el ponteareano Reveriano Soutullo y publicado en 1916. Más de un siglo después, el también ponteareano Marcos Amado, junto a Iago Sobrino, trabajaron en la adaptación de dicha partitura para banda tradicional; una iniciativa personal que acabó convirtiéndose en uno de los actos más emotivos del homenaje que estas semanas el Concello de Ponteareas está dedicando al compositor.

Amado, que está realizando su tesis doctoral en Musicología sobre la figura de Soutullo, se topó con dicha partitura en el archivo de la Fundación Reveriano Soutullo. Más tarde escuchó la versión para piano de la misma composición tocada por las manos del experto en la figura del compositor ponteareano Alejo Amoedo. Así surgió la idea de reeditar la partitura para banda, teniendo en cuenta la gran tradición y calidad que existe en Ponteareas sobre este tipo de agrupaciones.

«Nosotros no pensamos en 'Carpio' como un pasodoble dedicado a un torero, que también los es, sino como repertorio de banda, como memoria sonora, como una música que es de todos y de todas, como una música popular. Es por eso que quisimos regalar al Concello y a las bandas de Ponteareas esta partitura, para que siga siendo repertorio de banda, para que siga siendo música popular», explican los artífices del arreglo, que trabajaron codo con codo con el director de la Banda de Música de Xinzo para elaborar una edición que facilitase al máximo la interpretabilidad de la obra. Así, trabajaron corrigiendo harmonías, adecuando timbres y teniendo en cuenta las características de las bandas actuales, que no tiene la misma composición de las de hace un siglo.

El resultado ya lo pudieron escuchar los vecinos y vecinas de Ponteareas en el concierto celebrado este domingo, tras el cual Marcos Amado y Iago Sobrino obsequiaron con la partitura al Concello de Ponteareas, para que haga dicho regalo extensible a las bandas de música popular del municipio.