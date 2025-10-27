El hombre más guapo de España es de Redondela

Redondela puede presumir de tener al hombre más guapo de España entre sus vecinos. Se trata del joven Guillermo Lago, de 18 años, que acaba de proclamarse ganador del certamen Mister RNB España Supranacional 2026, una gala celebrada en el Teatro Auditorio de Salou (Tarragona). El representante de la provincia de Pontevedra será el próximo representante de España en el certamen internacional Mister Supranacional.

El redondelano Guillermo Lago, en una foto de modelo. / R.N.B.

Con tan solo 18 años y una estatura de 1,86 metros, Guillermo es natural de la villa de los viaductos. Titulado en Grado Medio Técnico Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre (TEGU) y Grado Medio Deportivo, encarna la energía, juventud y espíritu activo de la nueva generación. Amante del deporte, entre sus pasiones se encuentran el balonmano, el pádel y el scooter freestyle, disciplinas que reflejan su carácter competitivo, dinámico y perseverante.