Tui homenajea al médico Darío Álvarez Blázquez
Tui
El Concello de Tui inauguró ayer su programa «Mes da Memoria Democrática» con un homenaje a la figura del médico tudense Darío Álvarez Blázquez, promovido por la Irmandade Sanitaria Galega y la Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística.
El acto contó con la presencia del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el secretario xeral de Lingua, Valentín García Gómez; del presidente de la Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, Xoaquín Monteagudo; y de la presidenta de la Irmandade Sanitaria Galega, Tamara Méndez. Juntos descubrieron un monolito en honor a la figura de Darío Álvarez Blázquez en el Paseo da Familia Álvarez Blázquez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Davila 23/10/2025
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Incautados más de 3.600 litros de aguardiente en una destilería ilegal en Ponteareas