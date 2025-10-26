Tui homenajea al médico Darío Álvarez Blázquez

El Concello de Tui inauguró ayer su programa «Mes da Memoria Democrática» con un homenaje a la figura del médico tudense Darío Álvarez Blázquez, promovido por la Irmandade Sanitaria Galega y la Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística.

El acto contó con la presencia del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el secretario xeral de Lingua, Valentín García Gómez; del presidente de la Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, Xoaquín Monteagudo; y de la presidenta de la Irmandade Sanitaria Galega, Tamara Méndez. Juntos descubrieron un monolito en honor a la figura de Darío Álvarez Blázquez en el Paseo da Familia Álvarez Blázquez.