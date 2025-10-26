Tui ampliará su Mercado de Nadal hacia la renovada Praza da Inmaculada

Tui ya prepara su Mercado de Nadal, que este año crecerá en volumen y en espacio. El Concello ampliará el número de casetas, con 25, y extenderá su instalación a la Praza da Inmaculada, que estará recientemente reformada. Además, se mantendrán los puestos en el Paseo da Corredoira, con el objetivo de «crear un recorrido más amplio y atractivo para visitantes y expositores», indican desde el gobierno local, adelantando que el Mercado de Nadal se celebrará del 28 de noviembre al 5 de enero.

El área de Empleo y Comercio ya ha abierto el plazo de inscripción para las personas artesanas, comerciantes o entidades sin ánimo de lucro interesadas en participar, que permanecerá abierto hasta las 23.00 horas del jueves 6 de noviembre. Junto con la solicitud, disponible en la web municipal, deberán enviar tres fotografías representativas de los productos que ofrecen al correo electrónico mercadonadaltui@gmail.com.

Como en ediciones anteriores, se ofertan tres turnos: del 28 de noviembre al 10 de diciembre, del 11 al 24 de diciembre y del 26 de diciembre al 5 de enero.

La participación será gratuita, aunque las personas seleccionadas deberán depositar una fianza de 150 euros que se le devolverá al rematar el evento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las bases.

El proceso de selección tendrá en cuenta la calidad, la singularidad y el carácter artesanal de los productos, así como su relación con la temática navideña. Tendrán prioridad las propuestas procedentes del municipio de Tui y comarca, así como los productos de fabricación gallega y las personas solicitantes que realicen obradoiros o actividades creativas con el público.

Mesas para consumo

El Mercado de Nadal abrirá de lunes a viernes por la tarde, los fines de semana y también los días festivos por la mañana. Ofrecerá productos artesanos, decoración, regalos, plantas, alimentación y gastronomía. En este sentido, como novedad, se habilitarán mesas para el consumo in situ de los productos gastronómicos.