Taller «Mulleres Inventoras», hoy en el auditorio de Nigrán
Favalmi ofrece la actividad a mayores de 6 años
REDACCIÓN
Nigrán
La Federación de Anpas do Val Miñor (Favalmi) propone una actividad educativa titulada «Mulleres Inventoras» esta tarde en el auditorio de Nigrán para niños mayores de 6 años.
Se trata de un taller del que se ofrecerán varias sesiones entre las 16.00 y las 18.00 para conocer la historia de figuras como la descubridora del filtro de café, Melitta Sollmann; la del lavavajillas, Josephine Cochrane, o la del libro electrónico, Ángela Ruiz Robles, entre otras.
