Taller «Mulleres Inventoras», hoy en el auditorio de Nigrán

La Federación de Anpas do Val Miñor (Favalmi) propone una actividad educativa titulada «Mulleres Inventoras» esta tarde en el auditorio de Nigrán para niños mayores de 6 años.

Se trata de un taller del que se ofrecerán varias sesiones entre las 16.00 y las 18.00 para conocer la historia de figuras como la descubridora del filtro de café, Melitta Sollmann; la del lavavajillas, Josephine Cochrane, o la del libro electrónico, Ángela Ruiz Robles, entre otras.