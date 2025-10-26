Rivas crea un área de la Memoria Democrática

El gobierno local de Redondela anunció ayer la creación de una nueva concejalía dedicada a la Memoria Democrática. La alcaldesa, Digna Rivas, será la responsable de esta nueva área «xa que desde o Concello levamos anos facendo actividades relacionadas con memoria democrática, pero non estaban unificados nunha única área específica».

El objetivo principal es el «coñecemento e a aprendizaxe en valores democráticos, sobre todo para as novas xeracións», explica la regidora, que destaca la importancia de conocer la historia «ante o auxe dos discursos de extrema dereita e o crecemento da ideoloxía neo fascista». La nueva concejalía realizará una labor «pedagóxica» para que los más jóvenes sepan que los derechos y libertades que disfrutan en la actualidad «non chegaron de xeito gratuíto». En este sentido, Rivas recuerda que «a democracia e a xustiza social houbo que loitalos e milleiros de persoas sufriron represión, torturas ou foron asasinadas por defender a liberdade», apunta.

Una vez que el Gobierno central confirmó la declaración de la isla como Lugar de Memoria Democrática, el gobierno local entiende que es necesario crear esta nueva concejalía. La dirigente redondelana recuerda que la Xunta de Galicia negó reiteradamente la participación del Concello en el órgano de gestión de la isla, «polo que teremos que encargarnos desde a administración local de divulgar o que aconteceu alí», indica. En este sentido, la regidora lamenta «o desleixo e o desinterese da Xunta con todo o relacionado coa Memoria Democrática». En abril de este año mantuvo una reunión con el conselleiro de Cultura, José López, que se comprometió a realizar actividades de memoria democrática en la isla «pero seis meses despois non tivemos ningunha noticia». La ocultación de lo que supuso la represión en Redondela llevó a que el diputado del PP José Luis Ferro negase en el Parlamento gallego los muertos en San Simón, donde además de los fusilados fallecieron más de 500 presos por desnutrición o enfermedades.

Datos en la web

Una de las líneas de trabajo de la concejalía será crear una base de datos sobre la represión en Redondela, con información que se incluirá en la web del Concello. «Pretendemos recoller o acontecido durante a Guerra Civil e o franquismo e incluír tamén a historia das madriñas de San Simón e de tantas mulleres solidarias coas vítimas da represión», avanza Rivas. Desde el Concello redondelano ya se está trabajando con el Ministerio de Memoria Democrática. La pasada semana la alcaldesa mantuvo una reunión informal con el ministro Ángel Víctor Torres, quien le trasladó el apoyo del Gobierno a las iniciativas del Concello en cuanto a la memoria democrática. Torres anunció también que avanzarán en los trámites para que San Simón sea Lugar de Memoria Democrática «antes dun ano».