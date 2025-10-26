Ponteareas acomete mejoras en el Centro Social municipal
Ponteareas trabaja en la ejecución de las obras de mejora integral del Centro Social municipal, con una inversión total de más de 161.000 euros, financiados con el apoyo de la Xunta de Galicia.
Las actuaciones incluyen la reforma completa de la cubierta, la sustitución de la carpintería exterior y la limpieza y aplicación de un tratamiento hidrofugante en las fachadas con el «objetivo de aumentar la eficiencia energética y prolongar la vida útil del inmueble», explica la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas.
En la actualidad, el edificio del Centro Social acoge diversos servicios municipales, como el CIM y los despachos de las trabajadoras sociales, además de talleres y actividades formativas y culturales dirigidas a diferentes colectivos.
