La Plataforma N-120 se reúne con la Valedora do Pobo galego
Los representantes de la Plataforma N-120, de Ponteareas, mantuvieron una primera reunión telemática con la Valedora do Pobo galego, María Dolores Fernández, y la responsable del área de Seguridade Cidadá e Protección de la institución regional, Mar Barcón. A dicha reunión asistieron también los portavoces municipales de las distintas fuerzas políticas.
En este primer encuentro el colectivo expuso ante la Valedora el histórico de acontecimientos, los puntos más conflictivos de la carretera, las gestiones realizadas ante otros organismos y representantes políticos, así como diferentes casos particulares que ejemplifican los peligros y las dificultades a las que se enfrentan a diario los vecinos de la zona.
Por su parte, Fernández, se comprometió a redactar un informe sobre el caso y a elevarlo a su homólogo a nivel nacional, el Defensor del Pueblo, quien tiene la competencia directa.
- Davila 23/10/2025
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Incautados más de 3.600 litros de aguardiente en una destilería ilegal en Ponteareas