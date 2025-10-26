La Plataforma N-120 se reúne con la Valedora do Pobo galego

Los representantes de la Plataforma N-120, de Ponteareas, mantuvieron una primera reunión telemática con la Valedora do Pobo galego, María Dolores Fernández, y la responsable del área de Seguridade Cidadá e Protección de la institución regional, Mar Barcón. A dicha reunión asistieron también los portavoces municipales de las distintas fuerzas políticas.

En este primer encuentro el colectivo expuso ante la Valedora el histórico de acontecimientos, los puntos más conflictivos de la carretera, las gestiones realizadas ante otros organismos y representantes políticos, así como diferentes casos particulares que ejemplifican los peligros y las dificultades a las que se enfrentan a diario los vecinos de la zona.

Por su parte, Fernández, se comprometió a redactar un informe sobre el caso y a elevarlo a su homólogo a nivel nacional, el Defensor del Pueblo, quien tiene la competencia directa.