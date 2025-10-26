Mos presenta un nuevo festival de música, el Rondallas Fest
Mos presenta el Rondallas Fest, un nuevo evento cultural que promete «convertir el Pazo de Mos y su entorno en un espacio de música, tradición y cine».
El festival se expone como una evolución del tradicional certamen de rondallas que se celebra anualmente. En concreto, se realizará entre el 12 y el 14 de diciembre y contará con una programación que combina exposiciones, coloquios, conciertos o foodtrucks. Además, contará con la presencia del director Daniel Sánchez Arévalo y parte del elenco de la película Rondallas.
Entre los principales atractivos del festival se encontrará una exposición sobre la historia de las rondallas mosenses, talleres para niños y niñas acerca de los instrumentos musicales de las rondallas y foodtrucks donde el público asistente podrá acompañar la música de buena gastronomía.
Otro de los momentos clave se realizará en el auditorio del Pazo de Mos. Consistirá en un coloquio sobre la película Rondallas, donde intervendrá su director, Sánchez Arévalo y actores de la película. Esta charla tendrá lugar el viernes 13 de diciembre a las 12.30 horas.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó que este nuevo festival «nace con el objetivo de poner en valor uno de los pilares más representativos de Mos, las rondallas».
- Davila 23/10/2025
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Incautados más de 3.600 litros de aguardiente en una destilería ilegal en Ponteareas