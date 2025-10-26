Mos presenta un nuevo festival de música, el Rondallas Fest

Mos presenta el Rondallas Fest, un nuevo evento cultural que promete «convertir el Pazo de Mos y su entorno en un espacio de música, tradición y cine».

El festival se expone como una evolución del tradicional certamen de rondallas que se celebra anualmente. En concreto, se realizará entre el 12 y el 14 de diciembre y contará con una programación que combina exposiciones, coloquios, conciertos o foodtrucks. Además, contará con la presencia del director Daniel Sánchez Arévalo y parte del elenco de la película Rondallas.

Entre los principales atractivos del festival se encontrará una exposición sobre la historia de las rondallas mosenses, talleres para niños y niñas acerca de los instrumentos musicales de las rondallas y foodtrucks donde el público asistente podrá acompañar la música de buena gastronomía.

Otro de los momentos clave se realizará en el auditorio del Pazo de Mos. Consistirá en un coloquio sobre la película Rondallas, donde intervendrá su director, Sánchez Arévalo y actores de la película. Esta charla tendrá lugar el viernes 13 de diciembre a las 12.30 horas.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó que este nuevo festival «nace con el objetivo de poner en valor uno de los pilares más representativos de Mos, las rondallas».