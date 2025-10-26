Mos dedica un monumento a su tradición micológica

Mos rinde homenaje a la cultura micológica del municipio con un monumento que busca poner en valor la «estrecha relación entre naturaleza, arte, ciencia y gastronomía que caracteriza a la comunidad mosense».

La pieza consiste en un mortero unido a un muro de hormigón conmemorativo formado por cinco setas que evocan formas prehistóricas. La obra fue realizada por el artista Rafael Jiménez Ambel, doctor en Bellas Artes, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Vigo, y reconocido escultor, ceramista y artista plástico.

El mural cuenta con una estética orgánica y un colorido natural y está ubicado en el jardín del Pazo de Mos. La pieza fue inaugurada en el Pazo de Mos y, tras el acto, tuvo lugar la presentación de la nueva campaña «Outono Gastronómico en Mos», en la que diversos restaurantes del municipio ofrecerán a lo largo del mes de noviembre pinchos, tapas y postres elaborados con productos de temporada como champiñones, calabazas o castañas, con el objetivo de promover el consumo de productos locales y de proximidad.

A mayores, durante el día de hoy, se llevará a cabo en el Pazo de Mos la jornada de clausura de las XXI Xornadas Forestais e Micolóxicas, que se desarrollaron a lo largo de esta semana. Las personas asistentes podrán disfrutar de una programación amplia y para todas las edades en las inmediaciones del recinto, siendo el el gran atractivo de la jornadas la gran degustación de platos y postres elaborados con setas a un precio único de 6 euros.