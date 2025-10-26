Gondomar se viste de Samaín el viernes con túnel del terror y discoteca al aire libre
Los niños podrán disfrutar del «truco o trato» en comercios y viviendas
REDACCIÓN
Gondomar
La fiesta del terror regresa a Gondomar este viernes, día 31, con una programación de actividades y la ya tradicional ambientación en calles, viviendas y negocios.
El programa arranca con un cuentacuentos a las 17.00 en la Praza da Paradela, en la biblioteca en caso de lluvia. A las 19.30 abrirá el túnel del terror que preparan las comparsas de Mañufe y O Millor de Cada Casa de Vincios en el antiguo matadero. La jornada finalizará con una sesión musical con DJ en A Paradela.
El Concello anima a los comerciantes a solicitar caramelos para la actividad del «truco o trato» enviando un mensaje con sus datos a oficinadeturismo@concellodegondomar.gal.
