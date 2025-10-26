Unas catas arqueológicas descubren en Tui un tramo de muralla medieval

Las catas arqueológicas que terminaron este viernes en la Praza da Estrela de Tui sacaron a la luz un tramo de la antigua muralla medieval en buen estado de conservación. Es el hallazgo más reseñable que hacen desde Anta de Moura, la empresa encargada de realizar las catas previas a las obras de mejora de la red de saneamiento en el casco viejo de Tui, que llevará a cabo el Consorcio de Augas do Louro. Igualmente, como en cualquier excavación en una ciudad histórica, aparecieron restos de momentos anteriores, incluso de la época romana.

Además de un tramo de la muralla medieval, que se encuentra junto a las escaleras que bajan al paseo fluvial, también se encontraron restos de todo tipo: desde cerámicas que podrían ser romanas hasta un par de monedas acuñadas durante el reinado de Fernando VII. También destaca la estructura de una tajea, que es una antigua obra de canalización utilizada antes de las tuberías; y varios muros que se deberán analizar para conocer su época.

En este sentido, desde Anta de Moura, explican que ahora, finalizadas las catas, queda un importante trabajo de laboratorio, en el que limpiar y estudiar los hallazgos realizados para conocer su data. «Tenemos algunas certezas razonables, pero otras no lo suficiente», explica Juan Castro, arqueólogo y director de la firma, destacando que todos los hallazgos realizados en las diferentes catas realizadas en Tui «son como las piezas de puzle que cobran sentido cuando las pones todas sobre la mesa».

Sobre el tramo de muralla medieval aparecido en el subsuelo del conjunto histórico, Castro llama al Concello a su puesta en valor en el futuro, y augura que «es razonable pensar que se conserva todo el tramo que da al río». En total se han realizado en las dos últimas semanas cuatro catas arqueológicas en la Praza da Estrela, con una profundidad de 2,6 metros, dirigidas por Xaquín Ferrer. Las mismas suponen el paso previo a las obras de mejora de la canalización de las aguas fecales y pluviales en el conjunto histórico que promueve el Consorcio de Augas do Louro.

Ante estos hallazgos, el Concello adaptará el proyecto de reforma de la plaza para que este espacio mantenga su funcionalidad urbana y, al mismo tiempo, se convierta en un ámbito de interpretación y divulgación del pasado romano y medieval de Tui.