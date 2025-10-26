A Cañiza aprueba los presupuestos de este año, que ascienden a 6,3 millones
Las cuentas crecen un 6% a pesar del Plan de Saneamiento Financiero
La Corporación municipal de A Cañiza aprobó en pleno, con los votos a favor del PSOE y en contra del PP y el concejal no adscrito, el presupuesto para este 2025, que crece en un 6% con respecto al anterior, con un importe de 6,3 millones de euros. «Es un presupuesto que refleja una gestión eficiente y prudente, que apuesta por la inversión y por saneamiento económico del Concello, aprovechando al máximo las subvenciones de otras administraciones y garantizando los servicios públicos esenciales, a pesar del incremento de los costes y la rebaja de ingresos derivados de las retenciones del Ministerio de Hacienda», valora el alcalde, Luis Piña.
En este sentido, cabe recordar que el Concello de A Cañiza tiene una deuda con Hacienda, que le prestó el dinero para pagar las facturas que adeudaba a los proveedores. A consecuencia de esto, en diciembre de 2023 el Concello aprobó un Plan de Saneamiento Financiero, elaborado para garantizar la estabilidad presupuestaria y reducir precisamente la retención del Ministerio de Hacienda sobre la Participación en los Tributos del Estado.
«A pesar de la compleja situación financiera, el Concello aprueba unos presupuestos destinados a continuar mejorando y modernizando el equipamiento municipal, asegurando la prestación de servicios y el desarrollo sostenible de A Cañiza», apunta el regidor.
En cuanto al volumen global de inversiones reales para este año, A Cañiza gestionará 2,5 millones, orientados a la modernización de servicios, la mejora de infraestructuras y la eficiencia energética. Este esfuerzo inversor se sustenta mayoritariamente en financiación de otras administraciones.
- Davila 23/10/2025
