Visita guiada al Museo de Pontevedra centrada en la figura de Castelao

La Asociación Amigos do Carballo das Cen Pólas y la Sociedade Cultural de Reboreda organizan hoy una excursión al Museo de Pontevedra con visita guiada centrada en la figura de Castelao. La salida está prevista a las 16.00 horas desde el torreiro de Reboreda. La actividad es gratuita pero hay que inscribirse en el tf. 661 156127.

