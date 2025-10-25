Los vecinos de Chapela celebran el magosto con un túnel del terror
La Asociación de Vecinos de Chapela celebra hoy un magosto popular con un túnel del terror, a partir de las 17.00 horas, en el Multiusos del Piñeiral do Crego. La fiesta estará amenizada por las actuaciones del grupo folclórico Froles Mareliñas, el grupo de gaitas y Baile Anaquiños y una actuación de baile especial de Sevillanas. Los más pequeños disfrutarán con la animación de TEG, que ofrecerá una sesión de cuentacuentos y una sesión de maquillaje de Samaín. Y no faltarán las castañas y choripanes.
