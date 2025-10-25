Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Chapela celebran el magosto con un túnel del terror

La Asociación de Vecinos de Chapela celebra hoy un magosto popular con un túnel del terror, a partir de las 17.00 horas, en el Multiusos del Piñeiral do Crego. La fiesta estará amenizada por las actuaciones del grupo folclórico Froles Mareliñas, el grupo de gaitas y Baile Anaquiños y una actuación de baile especial de Sevillanas. Los más pequeños disfrutarán con la animación de TEG, que ofrecerá una sesión de cuentacuentos y una sesión de maquillaje de Samaín. Y no faltarán las castañas y choripanes.

