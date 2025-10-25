Redondela estrena la película «San Simón» con un pase en el multiusos

La película «San Simón», rodada el año pasado en la isla, llegó ayer a las salas comerciales de todo el país y también podrá disfrutarse mañana domingo con un pase, a las 18.00 horas, en el Multiusos de A Xunqueira.

El film, dirigido por Miguel Ángel Delgado, cuenta en su reparto con varios actores redondelanos como Eduardo Rodríguez Cunha «Tatán», Andrés Giráldez, Miguel Borines, Roberto Casal y Ana Fontenla, además de numerosos figurantes de la villa de los viaductos.

El largometraje narra el periodo de siete años en que la isla de San Simón fue un campo de concentración franquista, una colonia penitenciaria por la que se calcula que pasaron más de 6.000 presos políticos republicanos entre octubre de 1936 y marzo de 1943.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, puso ayer de relieve la importancia de esta película para que la historia de las víctimas, que durante décadas fue silenciada, sea conocida por el público. «A arte, neste caso o cine, é tamén un xeito de render homenaxe ás vítimas e dar a coñecer o que aconteceu na illa de San Simón: o sufrimento, a opresión, e tamén a dignidade dos homes e mulleres que loitaron pola xustiza e a igualdade», indicó.

El público que desee asistir al pase en Redondela puede retirar gratuitamente mañana las entradas en el propio Multiusos de A Xunqueira, a partir de las 16.00 horas. Al final de la proyección se celebrará un coloquio con la participación del director, actores, y representantes de asociaciones redondelanas como el Colectivo Republicano y el Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy.

La película «San Simón», en la que colabora el Concello de Redondela, celebró su estreno mundial en el Festival de San Sebastián el pasado mes de septiembre. Luego fue premiada en el Ourense Film Festival y recientemente participó en la Muestra de Cine Internacional de Sao Paulo.