Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche de teatro en Goián con «Arraiadas»

El auditorio de Goián, en Tomiño, acoge hoy la representación de «Arraiadas», una obra realizada en clave de humor que recrea el trapicheo de la posguerra en Tomiño y Tui. La entrada es gratuita hasta completar aforo y la obra está dirigida a un público familiar. La función comenzará a las 21 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents