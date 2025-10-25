Noche de teatro en Goián con «Arraiadas»
El auditorio de Goián, en Tomiño, acoge hoy la representación de «Arraiadas», una obra realizada en clave de humor que recrea el trapicheo de la posguerra en Tomiño y Tui. La entrada es gratuita hasta completar aforo y la obra está dirigida a un público familiar. La función comenzará a las 21 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Davila 23/10/2025
- Uruguay rompe el contrato de las patrulleras con Cardama: «Son hechos muy graves»
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- El vintage «se tambalea» en Vigo
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios