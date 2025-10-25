Mos celebra Samaín con campamento infantil y taller de maquillaje

Mos propone dos actividades para celebrar el Samaín: un campamento infantil y un obradoiro de maquilleje de Halloween. El campamento se desarrollará del 31 de octubre al 3 de noviembre en el CEIP Petelos, para niños y niñas de 3 a 12 años. El horario será de 9.00 a 14.30 horas, con un coste de 25 euros por persona, y también ofrecerá aula matinal de 8.00 a 9.00 horas por 10 euros.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 28 de octubre, a través del Registro del Concellos o en la sede electrónica municipal, teniendo preferencia los mejores empadronados o escolarizados en Mos. El campamento requiere un mínimo de 15 participantes para su realización y el plazo de pago remata el 29 de octubre.

Por otro lado, el obradoiro de «Halloween Make-Up», será gratuito y dirigido a mayores de 13 años. Tendrá lugar el 31 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas, en el la Casa Rectoral de Petelos, donde las personas participantes aprenderán técnicas de maquillaje artístico y de caracterización de terror, de la mano de Ondas & Perfil. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de octubre.