Más de un mes de actividades por la memoria democrática en Tui

Tui inaugura hoy la programación del Mes da Memoria Democrática, una iniciativa promovida por el Concello que se desarrollará hasta el 29 de noviembre. La primera actividad comenzará hoy a las 12.30 horas en el Espacio Sociocultural de la calle Camilo José Cela, con un acto de reconocimiento a la figura del médico Darío Álvarez Blázquez, promovido por la Irmandande SAnitaria Galega, ISAGA y la Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, AFNLG.

El acto contará con la presencia del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; del secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez; del presidente de la AFNLG, Xoaquín Monteagudo, y de la representante de la ISAGA, Tamara Méndez. A mayores, al terminar, se descubrirá una pieza escultórica en el Paseo de la Familia Álvarez Blázquez.

Las jornadas continuarán el próximo lunes, 27 de octubre, con la proyección del documental «Memorias» realizado por alumnado del IES San Paio en el curso 2007-2008 y una conferencia titulada «Cartas de republicanos condenados á morte en Tui e o Baixo Miño».

Tras estas dos actividades, y hasta el 29 de noviembre, Tui acogerá una programación abierta y diversa basada en la participación de diversos colectivos de la ciudad vinculados con la recuperación de la memoria democrática.