Medalla al Mérito para el guardia civil de Porriño José Luis Lameiro

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, impuso la medalla al Mérito de la Seguridad Viaria, con distintivo azul, al guardia civil de Tráfico José Luis Lameiro Coutiño, que presta servicio en el Destacamento de Porriño y que ha cumplido 42 años en la Benemérita, 36 de ellos en el Subsector de Tráfico.

Losada quiso hacer extensible el reconocimiento a todos los hombres y mujeres del Subsector de Tráfico de la provincia, «que son profesionales que están al pie de carretera, truene o haga calor, de lunes a domingo, velando siempre por nuestra seguridad». En este sentido, el subdelegado recordó que hace justo un año que el temporal Kirk azotó muy gravemente esta provincia, provocando más de 200 incidencias en la red provincial de carreteras, y allí estuvo la Guardia Civil de Tráfico, «en unas circunstancias realmente peligrosas con una labor impresionante que fue clave para que no pasara nada».

«La Guardia Civil del siglo XXI es un cuerpo moderno, especializado y adaptado como un guante a las necesidades complejas de España, Galicia y a nuestra provincia. Pero detrás de la Guardia Civil hay hombres y mujeres como José Luis Lameiro, que la prestigian día a día con su trabajo. Un trabajo casi siempre callado y, en muy raras ocasiones, que trasciende al público con nombres y apellidos», concluyó el subdelegado en el acto de reconocimiento a José Luis Lameiro, que, en sus 36 años en Tráfico, acumula distinciones, felicitaciones y condecoraciones. Está especializado en transportes, tanto de pasajeros como de mercancías. Además, es una pieza clave en los dispositivos de seguridad de todas las pruebas deportivas que transcurren por la provincia, especialmente ciclistas, dado que participó en todas las ediciones de la Vuelta Ciclista a España y el Gran Camiño.