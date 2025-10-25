«María Castaña», teatro hoy en Nigrán
El Concello de Nigrán cierra hoy la programación organizada en colaboración con la Federación Galega de Teatro Afeccionado con una función de Avelaíña Teatro, de Mourente, a las 20.00 en el auditorio municipal. La agrupación representará «María Castaña», una comedia sobre la disputa de la revolucionaria con el poder eclesiástico.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Davila 23/10/2025
- Uruguay rompe el contrato de las patrulleras con Cardama: «Son hechos muy graves»
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- El vintage «se tambalea» en Vigo
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios