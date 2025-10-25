«María Castaña», teatro hoy en Nigrán

El Concello de Nigrán cierra hoy la programación organizada en colaboración con la Federación Galega de Teatro Afeccionado con una función de Avelaíña Teatro, de Mourente, a las 20.00 en el auditorio municipal. La agrupación representará «María Castaña», una comedia sobre la disputa de la revolucionaria con el poder eclesiástico.